Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Perchè Saviano è stato processato? Lo scrittore, nel 2020 in una puntata di ‘Piazza Pulita’, definì ‘bastardi’ alcuni politici, tra cui Giorgia Meloni che all’epoca non era ancora Presidente del Consiglio, parlando della morte di un bambino durante una traversata di un barcone di migranti nel Mediterraneo.“Questo processo è un’intimidazione– ha detto Saviano, come riporta La Stampa. “Loro si difendono utilizzando l’immunità parlamentare, agendo da banda, e mi riferisco a Salvini.Gasparri e compagnia bella. Chi invece li critica viene portato a giudizio. Quindi perdere oggi è l’esempio di quello che accadrà domani, permette di capire ancora meglio in quale situazione stiamo vivendo, con un potere esecutivo che cerca di intimidire chiunque racconti le loro bugie. Ho ancora processi con Salvini e con i loro amici”.“Vivere qui è sempre più complicato – ha affermato Saviano - Bisogna capire quanto resto ancora in questo che si sta trasformando in un Paese sempre più autoritario“. E l’obiettivo del governo è di “intimidire non tutti, ma solo coloro la cui voce temono. Come sta facendo Orbán”.E lo scrittore conclude: “Il mio disprezzo per questo governo è totale. Questi individui sporcano la democrazia” e pensano che “aver vinto la lotteria elettorale sia sufficiente per violare tutto quello che loro violano”.