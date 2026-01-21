Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio
Eppure già allora il responsabile dell'area Bilancio e amministrazione dell'ente aveva iniziato a distrarre denaro. Una attività fraudolenta iniziata nel 2020
