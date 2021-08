'Scuola, gli operatori senza green pass subito fuori'

Alla fine il Ministro Bianchi lo ha detto. A margine di un convegno durante il meeting CL in corso a Rimini: 'Le indicazioni del CTS dicono in maniera molto evidente che tutti coloro che hanno un Green pass sono dentro la scuola, saranno presenti all'inizio della scuola a settembre, invece coloro che non hanno un Green pass, come dice la norma attuale, ovviamente saranno sospesi'.Dichiarazione lapidaria per un dibattito ancora accesissimo, con una fronte sempre più ampio di ricorsi e con migliaia di dirigenti allarmati dalla prospettiva di vedere ricadere sui loro tavoli l'incombenza di fare rispettare la disposizione. Ma sul punto il ministro sembra irremovibile. 'Noi siamo convintissimi di questo, abbiamo lavorato su questo già da primavera - ha spiegato - abbiamo portato in presenza tutti i bambini e i ragazzi, abbiamo fatto tutti gli esami di maturità e abbiamo tenuto aperto le scuole anche in estate'.