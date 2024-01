'Sentenza Aimag, chi festeggia è contro il territorio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Roberto Lodi, assessore al bilancio del comune di Mirandola con delega a Aimag, in merito alla sentenza che ha rigettato il ricorso presentato dal comune di Mirandola e dai comuni dell'area nord, avverso alla decisione, approvata a maggioranza, dal comune di Carpi e dei comuni delle Terre d'Argine di nominare il nuovo Cda di Aimag con l'ingresso del socio privato Hera. Un ingresso che, sottolinea Lodi, è pur socio diretto concorrente di Aimag in diversi servizi tra cui quelli ambientali.



'Hera controllerà e cancellerà un patrimonio che i nostri cittadini hanno contribuito a creare nei decenni di vita di questa società. Una svolta aberrante, politicamente e socialmente, considerando che tutto è avvenuto a causa e sullo sfondo di una lotta interna al Partito Democratico locale, che nella bassa ha dimostrato tutta la sua inconsistenza, ed a causa delle ambizioni di alcuni sindaci che non si sono posti il minimo scrupolo nel regalare a Hera un gioiello del nostro territorio e della nostra storia, tradendo gli sforzi e i sacrifici compiuti per costruirlo.



Da parte dei sindaci Pd di Carpi, Bomporto, Bastiglia, Novi di Modena, Campogalliano e Soliera (quest'ultimo anche segretario provinciale del Partito Democratico), ci vuole una bella faccia tosta nel gioire, come espresso dal comunicato a firma multipla, di tutto questo. Il futuro di Aimag sarà tema della campagna elettorale nelle quale noi potremmo certamente guardare in faccia i cittadini. Non credo - conclude Lodi - che, chi ha voluto e causato tutto ciò possa fare altrettanto'.



La replica

'Ovviamente, prima di giudicare la sentenza del Tar bisogna studiarla. Per ora si può dire che non si risolvono i problemi politici per via giudiziaria e che quindi si dovrà riprendere il confronto fra i soci pubblici proprietari di Aimag - replica il segretario Pd di Mirandola, Anna Greco -. Stupiscono e preoccupano però le parole dell’assessore Lodi, il quale, cercando di scaricare al solito le colpe sul Pd e dimenticando il sindaco di Novi e il voto di Golinelli nel patto di sindacato, rilancia l’idea di far uscire Mirandola da Aimag. Per andare dove non è dato sapere, ma evidentemente dentro la Lega la smania di isolare Mirandola è incontenibile e prevale su ogni ragionamento strategico e di merito. Vedremo se avranno il coraggio di proporre l’abbandono di Aimag in campagna elettorale, così almeno sarebbero gli elettori a decidere, al contrario di ciò che è accaduto con l’Unione'.