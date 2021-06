Sileri: 2 tamponi gratuiti a settimana per famiglia per viaggiare

'Le cose stanno andando bene e non dobbiamo continuare a preoccuparci di varianti', ma è necessario continuare a rispettare le regole e 'tutti quanti dobbiamo sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta': lo ha detto il sottosegretario alla Salute, PierpaoloSileri, nella trasmissione di Rai 1 'Domenica in'.Riferendosi alle notizie recenti relative alla resistenza di alcuni vaccini anti Covid alla variante indiana, ora chiamata 'Delta', il sottosegretario ha rilevato: 'Stiamo monitorando, stiamo controllando, le cose stanno andando bene. La popolazione - ha proseguito - deve sentirsi libera, protetta grazie alla vaccinazione e grazie a cio' che noi stiamo facendo.. Questo significa: evitiamo gli assembramenti, indossiamo la mascherina e rispettiamo il distanziamento. Dobbiamo tutti quanti sapere che il mese di luglio sara' la svolta completa e assoluta:'. In questa situazione, ha aggiunto, 'perche' dobbiamo pensare a una varianteterribile e resistente al vaccino?'.Il sottosegretario e' infine ottimista anche sulla possibilita' che 'nelle prossime settimane possa cadere, per i ristoranti, il limite di 4 persone al chiuso: con il procedere della vaccinazione e con il netto miglioramento dei numeri verra' tolto anche quello'.E circa il Green pass aggiunge: 'Oggi il green pass è cartaceo poi ci sarà anche una app. In una famiglia non tutti ancora hanno fatto il vaccino, ritengo sia necessario garantire almeno due tamponi gratuiti a settimana alle famiglie per poter viaggiare'.'Ho tenuto poco tempo fa una riunione con il direttore generale della prevenzione del ministero, ho fatto presente che se abbiamo un green pass dobbiamo crederci. Deve darci accesso a una maggiore libertà. Dovremo arrivare a un punto quanto prima che puoi anche ballare in discoteca se sei munito di green pass. Non vedo quanto rischio ci sia se si balla con tutte persone vaccinate, o tamponate o guarite. Usiamo questo green pass'.