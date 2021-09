Sileri mette palla al centro: 'Obbligo vaccinale oggi non si può fare'

'Se oggi dovessi votare per l'obbligo vaccinale direi che in questo momento non serve'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ieri ospite di 'In onda', su La7 gelando la fuga in avanti di Draghi e Speranza . 'La campagna vaccinale sta andando bene, ma anche se andasse male non avremmo la possibilità di mettere l'obbligo. Non possiamo farlo, non è un tema all'ordine del giorno - ha continuato Sileri -. In questo momento non possiamo imporre l'obbligo perché i vaccini non sono ancora 'liberi' nel mercato. Se anche l'Ema si pronunciasse su Pfizer, avremmo un solo vaccino 'libero'. L'obbligo, poi, servirebbe a raggiungere un target che raggiungeremmo comunque tra qualche giorno. L'obbligo quindi non può essere un tema all’ordine del giorno'.