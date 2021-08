Sindaco di Roma: 'Ho gli anticorpi alti, quindi non faccio il vaccino'

La sindaca di Roma Virginia Raggi, ieri ospite di la7 a ‘In Onda’ insieme alla giornalista Fiorenza Sarzanini, ribadisce che non se la sente di fare un appello alla vaccinazione. “Io mi sento di dire che ciascuno si rivolga al proprio medico e faccia ciò che gli consiglia il medico. Se trasportiamo il tema della vaccinazione su un piano politico diventa divisivo“, sostiene la sindaca.Raggi ha fatto il vaccino? “Io faccio quel che mi dicono i medici. Mi dicono che ho ancora gli anticorpi alti (dopo aver contratto il covid lo scorso novembre, ndr) e al momento non devo fare il vaccino. Io non sono no vax“. Sul Green pass per i dipendenti pubblici, Raggi spiega: “Lo deciderà il governo, cercando di mediare tra le esigenze sul tavolo”.