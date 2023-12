Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le donazioni fatte dal fondo di solidarietà del Vescovo semplicemente interpretano e incarnano il messaggio evangelico e che seppure in prospettiva laica vedono una grande convergenza della Cgil per l’attenzione verso i più deboli e gli ultimi della terra'. Così la CGIL di Modena interviene sui risvolti dell'inchiesta della procura di Ragusa che sta indagando nei confronti della attività della Nave Mar Jonio del Progetto Mediterranea Saving Humans per il soccorso dei migranti in mare rispetto all'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il progetto Mediterranea Saving Jumans negli anni ha goduto ed è stato sostenuto dal finanziamento di soggetti pubblici e privati e dichiaratamente inviati anche dal vescovo di Modena Erio Castellucci su sua propria iniziativa. Sostegni che attraverso raccolte fondi anche la CGIL ha negli anni contibuito a reperire. E così che di fronte alle critiche per il coinvolgimento del Vescovo rispetto tali finanziamenti, il sindacato ha voluto, per bocca del suo segretario provinciale Daniele Dieci - sancire il proprio 'massimo sostegno al Vescovo contro questa gogna mediatica convinti che ci ritroveremo insieme a camminare lungo la strada della pace e della solidarietà'