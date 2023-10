Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La pericolosità dell’avere un manto stradale ridotto in queste condizioni è facilmente intuibile basti pensare a cosa può accadere se gli autisti dovessero mantenere la normale velocità e incappare in una delle decine di buche presenti sul tragitto che potrebbero comportare cadute accidentali dei passeggeri in piedi o in attesa della discesa.È necessario ricordare che quotidianamente centinaia di giovani studenti utilizzano i mezzi per raggiungere i complessi scolastici della città come altrettanti cittadini preferiscono accedere al servizio pubblico per spostarsi liberamente in città ed è obbligo del Comune garantire uno stato del manto stradale adeguato alla tutela della sicurezza che in questo momento, di fatto, non è garantita. Inoltre queste condizioni di rallentamento commerciale degli autobus si aggiungono ai già tanti disservizi dovuti alla mancanza di personale che quotidianamente i modenesi devono subire - afferma Negrini -. Sollecitiamo quindi l’Amministrazione ad intervenire con manutenzioni mirate al ripristino totale del manto stradale delle corsie preferenziali con particolare attenzione per quella che copre il tratto tra Piazza Risorgimento e il Tempio'.'L’evidenza di quanto sia insufficiente e fallimentare il lavoro dell’assessore Bosi in termine di monitoraggio e manutenzione delle strade la si riscontra dalle quotidiane comunicazioni che i cittadini ci fanno pervenire sul tema, aventi come protagoniste strade che versano in condizioni pietose, dove non è garantita la sicurezza. Presenteremo all’Assessore l’elenco completo così che prenda finalmente coscienza di quanto sia insufficiente il suo lavoro e allo stesso tempo pericoloso transitare per Modena'.