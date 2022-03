'Tagliare accise: migliaia di autotrasportatori obbligati a fermarsi'

'Anche da Modena, realtà economica e produttiva dove è forte la presenza di aziende di autotrasporto, vogliamo mandare un segnale politico forte ed urgente a Regione e Governo affinché l’accisa che grava sul costo finale del carburante sia ridotta o sospesa fino al termine della crisi. Purtroppo il precipitare degli eventi in Ucraina e dei rapporti con la Russia ha avuto un impatto forte e repentino sull’economia e sulle famiglie ma si è trasformata in uno tzunami sul mondo dell’autotrasporto'. A parlare è Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Modena.'A farne le spese soprattutto migliaia di piccole e medie aziende che garantiscono un servizio essenziale e che già oggi si trovano di fronte ad una scelta drammatica: smettere di lavorare per non operare in perdita o chiudere nel giro di poche settimane. Un precipitare della situazione che rende insufficienti anche i pur importantissimi primi sforzi del governo concretizzati negli 80 milioni euro stanziati con l’ultimo decreto. La soluzione adottata dall’Irlanda che dalla mezzanotte di oggi ha ridotto l’accisa di 20 centesimi al litro potrebbe essere percorsa subito anche in Italia. La cosa certa è che servono misure urgenti, anzi immediate. Forza Italia farà la sua parte a tutti i livelli istituzionali e di governo. Anche a Modena'.