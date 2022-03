'Taglio prezzo carburante: misura inconsistente, una presa in giro'

'Le misure contenute nel decreto emanato dal Governo sul caro vita sono assolutamente inconsistenti e insufficienti, in particolare quelle sul prezzo del carburante peraltro limitata a un solo mese'. Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle, Gabriele Lanzi dopo l'annuncio del taglio di 25 centesimi , per un mese, sul prezzo del carburante.'Ritengo questo decreto quasi una presa in giro. Soprattutto perché queste misure vengono introdotte a pochi giorni dal voto su un ordine del giorno che prevede un aumento della spesa militare, pur se in attuazione di impegni in passato assunti dal nostro Paese. Tutto ciò è davvero inaccettabile. E' sacrosanto aiutare chi si trova in difficoltà, ma è necessario parimenti sostenere famiglie e imprese italiane al collasso. Auspico una ferma presa di posizione da parte di tutto il gruppo Movimento 5 Stelle fin tanto che non verranno introdotte misure realmente adeguate per sostenere cittadini e imprese in enorme difficoltà'.