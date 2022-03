Carburante, taglio accise passa da 8,5 a 25 centesimi. Ma solo per un mese

Il taglio sulle accise della benzina e diesel passa da 8,5 a 25 centesimi sulla benzina e gasolio fino ad aprile. Per abbassare il costo alla pompa di benzina, diesel e Gpl si parte da un decreto ministeriale con un taglio da 8,5 cent al litro. Troppo poco, dicono subito i consumatori, le associazioni degli autotrasportatori , a partire da Ruote Libere, ma anche i partiti di maggioranza, Forza Italia e Lega in testa, e così in serata arriva la tassa sugli extraprofitti e il taglio sale a 25 centesimi, che sarà applicato appunto fino alla fine di aprile.Nelle nuovo 'decreto Ucraina' da 4.4 miliardi ci sono anche buoni carburante che i lavoratori ricevono dai datori di lavoro, che fino a 200 euro diventano esentasse. Arriva poi il taglio dei pedaggi per l'autotrasporto per 20 milioni - come da accordo con le categorie che ha sventato il fermo di camion e tir - e 195 milioni per il sostegno di pesca e agricoltura.