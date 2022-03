'Taglio 8 centesimi carburante? Elemosina offensiva per autotrasporto'

'Se il tanto atteso taglio delle accise sui carburanti, previsto dal Decreto Energia, si riduce a soli 8,5 centesimi al litro per 30 giorni si tratta davvero di una elemosina offensiva per tutti gli operatori del trasporto merci che da mesi stanno sopportando costi fuori controllo, con il gasolio stabilmente sopra i due euro. A questo si somma che ancora oggi non si conoscono i termini economici riguardanti la riduzione delle accise, solo per gli autotrasportatori, annunciati ieri con l'ennesimo deludente accordo sottoscritto dalle associazioni presenti all'Albo e la vice ministra Bellanova' ( qui il protocollo firmato ). A parlare è la portavoce di Ruote Libere'Dallo sconto sui pedaggi passando per la formazione, fino ad arrivare all' ennesima revisione di normative già vigenti, il protocollo d'intesa di fatto conferma lo stanziamento di centinaia di migliaia di euro in contributi fruibili attraverso l'intermediazione, costosa per gli autotrasportatori, vantaggiosa per le associazioni - continua Cinzia Franchini -.