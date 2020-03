Gli stranieri richiedenti asilo continuano a frequentare le aree del centro, a stazionare in luoghi pubblici e nei parchi, dentro e a ridosso del centro storico. Quali controlli su queste persone? Sono state informate dalle strutture ospitanti dell'attuale situazione italiana rispetto al contagio? Quali misure sono state messe in atto per evitare il contagio e per evitare la loro libera circolazione?



Sono alcune delle domande contenute nell'interrogazione all'amministrazione comunale presentata dal Capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi. 'Purtroppo per tutti, pare che l'obbligo di rimanere a casa evitando spostamenti non necessari non sia arrivato a molti di questi stranieri che continuiamo a vedere transitare o sostare negli stessi luoghi, con il rischio di contagiare e di contagiarsi. Vorremmo capire come ci si è mosso nei loro confronti a livello preventivo sia di contrasto alla loro presenza in evidente violazione dei divieti'



L'interrogazione, depositata dal capogruppo di Forza Italia potrebbe già essere discussa nella prossima seduta del consiglio comunale, fissata per il 26 febbraio con ordine che avreà come principale punto al'ordine del giorno la discussione sul bilancio di previsione.