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Indagato per terrorismo in incontro alle scuole elementari: condanna Lega e Giovanardi

Indagato per terrorismo in incontro alle scuole elementari: condanna Lega e Giovanardi

La capogruppo Lega in commissione affari istituzionali chiede chiarezza. Netto l'ex ministro: 'Il sindaco ha avvallato iniziativa con estremisti. Spieghi come s

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Coninua a generare reazioni il caso del laboratorio pubblico organizzato per i bambini di alcune scuole elementati modenesi alla presenza di un uomo indagato nell'inchiesta riguardante il finanziamento ad Hamas.

 

Ciò che è successo a Modena, a pochi giorni dall'attentato in centro, davanti a bambini delle scuole elementari, è assurdo, così come è il comportamento di un sindaco che avvalla di fatto una azione di indottrinamento dei bambini da parte di personaggi indagati per gravi reati e per legami con ali estremiste. Il sindaco ora deve spiegare come sia possibile coinvolgere bambini di quella età in incontri con chi non nasconde il proprio odio.

 

Lega (Murelli): 'Fare chiarezza, bene intervento USR'
'Quanto emerso da fonti di stampa è preoccupante ed è fondamentale fare piena chiarezza, soprattutto alla luce dell'attentato di Modena e degli episodi di emulazione ad esso legati. La scuola deve restare un luogo libero da ogni ideologia e non può essere terreno di alcuna forma di propaganda, tanto meno di matrice islamista'.
Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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