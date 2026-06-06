Indagato per terrorismo in incontro alle scuole elementari: condanna Lega e Giovanardi

Coninua a generare reazioni il caso del laboratorio pubblico organizzato per i bambini di alcune scuole elementati modenesi alla presenza di un uomo indagato nell'inchiesta riguardante il finanziamento ad Hamas.



Ciò che è successo a Modena, a pochi giorni dall'attentato in centro, davanti a bambini delle scuole elementari, è assurdo, così come è il comportamento di un sindaco che avvalla di fatto una azione di indottrinamento dei bambini da parte di personaggi indagati per gravi reati e per legami con ali estremiste. Il sindaco ora deve spiegare come sia possibile coinvolgere bambini di quella età in incontri con chi non nasconde il proprio odio.

'Quanto emerso da fonti di stampa è preoccupante ed è fondamentale fare piena chiarezza, soprattutto alla luce dell'attentato di Modena e degli episodi di emulazione ad esso legati. La scuola deve restare un luogo libero da ogni ideologia e non può essere terreno di alcuna forma di propaganda, tanto meno di matrice islamista'.Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.