Taser da Lunedì in dotazione anche a Modena

“Da lunedì il taser sarà in utilizzo anche a Modena. Un ottimo risultato del buon lavoro della Lega. Come annunciato dal sottosegretario Nicola Molteni, infatti, partirà dalla prossima settimana l’utilizzo di questo strumento a impulsi elettrici in uso agli operatori che svolgono attività di prevenzione e controllo. Esprimiamo grande soddisfazione per questo traguardo importantissimo per il nostro territorio'. A confermarlo i deputati Guglielmo Golinelli, Benedetta Fiorini e il senatore Stefano Corti.'Il taser - affermano - rappresenta un ulteriore e concreto segnale di attenzione per le nostre Forze dell’Ordine ma anche per i cittadini e la loro sicurezza. Ringraziamo Molteni per il suo impegno e per aver portato avanti la preziosa sperimentazione avviata da Matteo Salvini nel 2018 quando era ministro”.