'Tomei attacca Salvini, ecco il senso delle istituzioni del PD'

'Un attacco frontale e del tutto fuori luogo a Matteo Salvini da un rappresentante delle istituzioni, con tanto di gonfalone in bella mostra. Il presidente della Provincia Giandomenico Tomei si è esibito in un attacco a freddo e del tutto immotivato al leader della Lega e lo ha fatto indossando i panni della istituzione che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini. Al di là del merito del giudizio sull’accordo Ue e della critica, a mio avviso del tutto infondata, quello che appare grave è la totale mancanza di rispetto istituzionale. Sarebbe a questo punto logico aspettarsi le scuse di Tomei ma ormai siamo abituati a questo Pd che di democratico ha davvero solo il nome’.Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti a commento dell'intervento del Presidente della Provincia che in un post con tanto di foto davanti al gonfalone accompagnato alla scritta Basta Salvini, aveva criticato il leader della Lega.