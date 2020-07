Modena, presidente Provincia attacca Salvini: 'Il re è nudo'

lso alla ripresa. Tra 'quei cittadini' ci sono anche tanti militanti leghisti, tanti sostenitori di quel partito che da sempre professa il primato degli italiani sugli altri e che oggi dovrebbe essere il primo a festeggiare. Quello che Salvini non ha capito è che i suoi elettori non sono con lui, che il re è nudo. Conosco tanti militanti del Carroccio e con loro ho anche governato (nel lontano 1995), nella mia esperienza amministrativa ho sempre anteposto l'interesse generale a quello di partito, e loro anche. Chi cerca soluzioni concrete per il bene delle proprie comunità, non guarda le provenienze, le bandiere e i colori politici ma si cura dei problemi di tutti. Cari leghisti, il vostro Matteo è questo, sappiatelo'.



'Nella sfida enorme della ricostruzione del Paese, serve il contributo di tutte e di tutti - chiude Tomei -. Lo spazio per agire nel dialogo è tanto e tutte le voci servono, anche le vostre, non quella di un capo che insegue i sondaggi e le strategie di un'agenzia di comunicazione'.

'Il leader della Lega ancora una volta ha dimostrato, con la vicenda del Recovery Fund, di anteporre i propri interessi personali a quelli del Paese'. A scagliarsi contro Matteo Salvini all'indomani dell'accordo Ue è il presidente della Provincia di Modena Giandomenico Tomei.'L'accordo che il Governo italiano ha raggiunto in Europa ha ricevuto gli applausi e gli apprezzamenti di tutti, compresi i leader di Forza Italia e Fratelli d'Italia - afferma Tomei - Tutti tranne Matteo Salvini, hanno riconosciuto il valore dell'accordo, che rappresenta per tutti i cittadini italiani un importante impu