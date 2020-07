'Tomei attacca Salvini? Si occupi dei delusi del PD'

'Cari leghisti, il vostro Matteo è questo... sappiatelo!'. Prendiamo a prestito le parole con cui il presidente della Provincia di Modena, Giandomenico Tomei, attacca Matteo Salvini e aggiungiamo 'per fortuna'. Per fortuna Salvini è questo: un leader che, proprio perché non è interessato a sondaggi e numeri, può esprimere un parere obiettivo e libero sul Recovery Fund, guardando unicamente al bene dei cittadini italiani. Unico ad uscire dal coro: unico a ricordare agli italiani che quelli sono soldi che arriveranno se andrà bene fra un anno e andranno restituiti; unico ad assumersi un ruolo di vigilanza e a chiedere garanzie a tutela dei cittadini. Sarebbe stato facile unirsi al coro, ma Salvini ha dimostrato senso di responsabilità e concretezza'.Ad affermarlo, in risposta al post pubblicato dal Presidente della Provincia di Modena con il quale Giandomenico Tomei attacca il leader leghista sulla questione recovery fund facendo appello agli elettori del carroccio, Davide Romani, referente provinciale di Modena della Lega Salvini Premier, e la consigliera provinciale Simona Magnani.'Che caduta di stile sentirsi in diritto, peraltro nella veste di presidente della Provincia, di parlare addirittura a nome degli eletti di un partito che non gli appartiene. Meglio sarebbe che pensasse adascoltare i delusi del Pd. Siamo d'accordo che il sostegno non si misura con i sondaggi, ma fra la gente. E si tratta di quella gente, agricoltori, operai, imprenditori e liberi professionistiche costituiscono il motore economico dell'Italia: gli stessi che sono stati chiamati pure a versare le tasse il 20 luglio e chissà se arriveranno al 2021. In attesa, il popolo della Lega non aspetta altro che dimostrarela propria forza alle urne, magari schivando qualche monopattino o qualche ex ristoratore che nel frattempo ha cambiato mestiere per adeguarsi ai tempi del reddito di cittadinanza'.