Tomei contro la linea Muzzarelli-Bonaccini: 'Al referendum voto no'

' Sono convinto che oggi più che mai serva una rappresentanza politica legata saldamente al territorio. Da sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Upi Emilia Romagna mi rendo conto dalla necessità di avere interlocuzioni forti e durature con il governo e questo è possibile solo se i nostri rappresentanti eletti al parlamento, indipendentemente dal colore o dall’appartenenza partitica, siano l’espressione autentica delle comunità da cui provengono. La storia repubblicana si fonda su questo, su una democrazia in grado di dar voce alle periferie, alle persone. In questi mesi di pandemia ci siamo resi conto tutti della necessità di risposte chiare e rapide da parte dei nostri governanti e soprattutto del bisogno di esprimere la fatica e di portare al governo le necessità dei territori. Ecco, i nostri eletti sono quella voce e non possiamo permetterci di privarcene. Da Presidente di Provincia ho potuto toccare con mano in questi anni che, dove cala la rappresentanza, aumenta la distanza tra cittadini e istituzioni, venendo a mancare quella presenza in grado di dare risposte e servizi alle persone. Non eludo il tema della legge elettorale, che a mio avviso deve dare massima coerenza a questo principio, chiudendo definitivamente la stagione in cui le liste le fanno i segretari di partito, ma su questo avremo modo di discuterne tutti quanti dal 22 settembre, mentre ora dobbiamo capire cosa sia meglio per il nostro Paese in termini di rappresentanza politica'.