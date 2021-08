Toti attacca i contrari alla vaccinazione: 'Siete solo dei vigliacchi'

'I vostri fischi in piazza per me sono applausi. E ricordatevi sempre che proprio grazie alla democrazia potete protestare e diffondere le vostre balorde teorie senza fondamento scientifico, false, inutili e dannose. Vi chiamate guerrieri ma siete solo dei vigliacchi'. Così il governatore della Liguria Giovanni Toti, torna ad attaccare su Facebook coloro che da mesi manifestano contro la vaccinazione di massa e il Green Pass.'Obbligare a una vaccinazione che può salvare milioni di vite non viola nessun diritto umano - afferma Toti -. Bloccare le stazioni ferroviarie invece viola il diritto di muoversi per andare a lavorare o tornare a casa. Far richiudere le città invece distrugge la nostra economia e i nostri lavoratori. Dare la possibilità al virus di diffondersi ancora invece provoca morte e ulteriore dolore. Quello che forse certe persone hanno dimenticato (per fortuna una minoranza) offendendo il ricordo di migliaia di vittime del covid. Fiero di leggere di essere vostro nemico nelle 'segretissime' chat di Telegram e nei commenti dei profili falsi sui social, tutti comunque segnalati alle autorità competenti'.