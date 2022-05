Toti da pasdaran dell'obbligo vaccinale a 'no mask': 'Stop mascherine a scuola'

Lo avevamo lasciato in prima fila nel chiedere l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori ( qui l'articolo ), ora ad appena 5 mesi di distanza, il governatore della Liguria Giovanni Toti si scopre 'no mask'. Toti infatti sottoscrive la posizione di Italexit e di Paragone ( qui ) e chiede lo stop all'obbligo della mascherina a scuola.'Almeno nell’ultimo mese di lezioni, eliminiamo l’obbligo di mascherina a scuola. Come è possibile che gli studenti debbano indossarla in classe, anche mentre sono seduti distanziati nei banchi, e poi possano girare senza nei centri commerciali al chiuso, nell’ora dello shopping? - scrive Toti su Facebook -. La Liguria è pronta a portare questa richiesta in Conferenza Stato-Regioni: basta regole stravaganti, fidiamoci degli italiani e dei nostri ragazzi, che hanno imparato quando è importante usare i dispositivi di protezione e sono stati spesso più diligenti di tanti adulti.