'Ufficio stampa Regione, addio merito: premiata ancora appartenenza'

“Nella giornata odierna abbiamo appreso, dalla presidente dell’Assemblea Legislativa Emma Petitti, della nomina del responsabile dell’Ufficio Stampa della medesima, vacante ormai da molti mesi. In più occasioni, anche mediante i membri dell’Ufficio di Presidenza abbiamo sollecitato affinché la scelta avvenisse, come era stato nella scorsa legislatura con la precedente presidente, con la massima trasparenza e condivisione, ma soprattutto con criteri meritocratici. Tale ruolo deve, infatti, essere al servizio di tutti i consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione. Così non è avvenuto essendo i firmatari della presente stati completamente tenuti allo scuro dei criteri e delle modalità che hanno determinato la scelta di Mauro Sarti'. Così in una nota i consiglieri regionale di Fratelli d'Italia Marco Lisei, Giancarlo Tagliaferri e Michele Barcaiuolo commentano le comunicazioni odierne della Presidente dell'Assemblea Emma Petitti. Una critica che solo Fdi ha avanzato tra il silenzio delle altre opposizioni.

'A seguito dell’uscita dell’avviso pubblico, sarebbero stati eseguiti dei colloqui solo ad una parte dei candidati. Quali e con che criteri siano stati scelti non è dato saperlo così come non è dato sapere le motivazioni della scelta finale - aggiungono i meloniani -. Le modalità con le quali è stata adottata la procedura ricoprono tutti i crismi di una vera e propria selezione e non di una nomina fiduciaria, quindi aspetteremo le motivazioni dell’atto di nomina, essendo esse dovute alla luce dei criteri interpretativi della giurisprudenza e della cassazione per capire se effettivamente sia stato scelto il profilo migliore.

Certo non possiamo non rilevare che la scelta sia ricaduta su un professionista, del quale non abbiamo elementi per metterne in dubbio le capacità e senza voler nulla eccepire in ordine alle qualità professionali del signor Sarti, con precedenti esperienze in testate tutte di sinistra e recentemente impiegato all’interno di una cooperativa sociale che ha rapporti economici con molte amministrazioni pubbliche. Non possiamo neppure non rilevare come fra i candidati vi fossero profili con competenze professionali di eccellenza indiscussa così come professionisti già stipendiati dall’ente e che avrebbero comportato indiscutibili risparmi. Chi ha compiuto la scelta, quindi, se ne assumerà ogni responsabilità a noi non resta che evidenziare tristemente come la presidente sia venuta meno al suo ruolo di garanzia. Episodio grave e deprecabile che rappresenta una frattura significativa'.



Ricordiamo che l'Ufficio stampa della Assemblea legislativa si somma a quello della giunta regionale per il quale la Regione spende ogni anno due milioni (qui l'articolo) di soldi pubblici. A questi quindi si sommano i soldi spesi per l'ufficio stampa della Assemblea, organo teoricamente plurale e il cui ufficio stampa non dovrebbe essere espressione della maggioranza.