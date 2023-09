Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La cerimonia di inaugurazione ha visto l'intervento del rettore di Unimore, Carlo Adolfo Porro, della direttrice di Ergo, Patrizia Mondin, e del presidente provinciale Anpi Modena, Vanni Bulgarelli.La sala studio, con una capienza di 98 posti, è attrezzata con prese elettriche per la ricarica dei dispositivi e offre connessione Internet attraverso EmiliaRomagnaWiFi. Si potrà accedere alla sala nei giorni feriali dalle 8:30 alle 24.'L'apertura di questi nuovi spazi – commenta il rettore Carlo Adolfo Porro - riflette concretamente l'impegno costante di Unimore nell'offrire ai nostri studenti risorse e strutture all'avanguardia.L'efficace collaborazione con Ergo ha permesso di ampliare e ottimizzare gli spazi dedicati allo studio e al ristoro nel Campus Scientifico di via Campi, evidenziando ulteriormente la nostra dedizione nel rispondere alle esigenze della comunità accademica e nel valorizzare ogni singola opportunità che supporti la crescita e l'esperienza formativa dei nostri giovani'.'Oggi per noi di Er.go – dichiara la direttrice Patrizia Mondin - è un giorno pieno di gioia, perché finalmente diamo vita in modo totalmente nuovo ad uno spazio inutilizzato da tempo. Siamo riusciti, grazie anche a un finanziamento di 100.000 euro della Regione Emilia-Romagna a riqualificare spazi prima adibiti solo a ristorazione per creare un servizio polivalente aperto a tutta la comunità studentesca modenese. Questa apertura è poi resa possibile dalla sempre positiva integrazione di azioni con Unimore'.