'Viale Gramsci, la Regione riveda le politiche sulla sicurezza'

'Da troppi anni i residenti del quartiere a ridosso del centro storico di Modena denunciano una situazione ormai invivibile: degrado, spaccio, prostituzione, violenza a qualsiasi ora del giorno, oltre che della notte'. Ed è dopo l’ennesimo caso di rissa, l’accoltellamento di ieri, che il consigliere modenese di Fdi Michele Barcaiuolo chiede conto alla Regione delle sue politiche sulla sicurezza: “I primi esposti dei residenti risalgono al 2017: lettere, pec, incontri col Sindaco Muzzarelli che aveva promesso una riqualificazione della zona. Tutto inutile. Il degrado rimane, assieme alla paura di chi ci vive - afferma Barcaiuolo - Da tempo infatti si è costituito un Comitato, che da voce alle istanze di cittadini esasperati ma non ancora arresi. Ma non possono fare tutto da soli, nonostante le “passeggiate notturne”, che dal 2017 caratterizzano le estati del quartiere, abbiano dato spesso frutti. https://www.lapressa.it/notiziario/la_nera/accoltellamento-viale-gramsci-due-feriti-arrestato-richiedente-asiloI residenti si organizzano come possono, ma non sta a loro difendere le strade da malviventi spesso ubriachi e violenti. Ci sono le Istituzioni e ci sono le Forze dell’ordine, che nei limiti dati dal loro numero esiguo, devono sorvegliare e garantire la sicurezza'.

Già durante il lockdown Fratelli d’Italia aveva chiesto alla Regione perché il negozio etnico teatro di molti problemi continuasse a rimanere aperto nonostante multe e denunce, ma ora, alle porte di una stagione estiva che comunque porterà i residenti lontano dalle abitazioni c’è urgenza di trovare soluzioni: 'Durante la campagna elettorale comunale la situazione era migliorata, grazie a presidi e controlli a tappeto. Poi, tutto come prima. La sicurezza dei cittadini non è merce di scambio elettorale: chiedo alla Regione che intervenga con adeguati provvedimenti', chiosa Barcaiuolo.