Vignola, Pd ufficializza scelta di apparato: candidata è la Muratori

Poche ore fa il nostro quotidiano ( qui il link ) aveva dato la notizia del post poi cancellato dall'ex sindacocol quale veniva lanciata la candidatura come sindaco Pd di Vignola die ora il Pd conferma con una nota ufficiale. Una nota pubblicata in fretta e furia e fuori dal rito della conferenza stampa ufficiale. 'Come Partito democratico riteniamo che Emilia Muratori sia la persona più adatta, per competenze e passione, per guidare la città di Vignola in un momento così delicato - afferma il segretario locale Ghiaroni -. Attorno al nome di Emilia Muratori si sta costruendo un ampio consenso, soprattutto nell’ambito della società civile. Il Partito democratico di Vignola fa appello a tutte le forze progressiste, civiche e riformiste ad unirsi per il bene di Vignola e sosterrà con convinzione il nome di Emilia Muratori quale futura sindaca di Vignola'.Insomma, per la sfida a sindaco del 20 settembre, si confronteranno due candidati entrambi ex sindaci ed entrambi non vignolesi. La Muratori, ex sindaco di Marano, e, ex sindaco di Guiglia.Per il Pd una scelta di apparato, non condivisa con la cosiddetta società civile (a partire proprio dal gruppo di Smeraldi) e con l'anima renziana, e che rischia quindi di non intercettare il fronte comune anti-Lega. Ricordiamo che la Muratori era stata in predicato di essere nomiata prima come assessore a Modena all'istruzione alla corte di Muzzarelli e poi come candidata consigliere regionale Pd. Una scelta che non tiene conto della già probabile scarsa affluenza legata alla emergenza sanitaria e che potrebbe provocare una ulteriore fuga dalle urne da parte degli elettori di centrosinistra, ma non fedelissimi di partito.