Elezioni a Vignola, il Pd vuole candidare Emilia Muratori

Mancano poco più di tre mesi al voto anticipato a Vignola (pare la data sua quella del 20 settembre) e ancora il Pd non ha ufficializzato il nome del candidato chiamato a sfidareche ha raccolto il testimone lasciato dal sindaco dimissionario e attuale consigliere regionaleA svelare il nome del profilo scelto dai Dem è l'ex sindacoche ieri, in un post sui social, ha affermato che il Pd sarebbe pronto a puntare sull'ex sindaco di Maranocon i civici di Vignola Cambia che invece vorrebbero l'agente della municipale e noto volontario vignoleseA quanto pare questa uscita sui social di Smeraldi (il post, foto sopra, è stato poi cancellato) sarebe dettata dal desiderio dell'ex sindaco di scompigliare le carte per sperare in una sua ricandidatura. Al momento però il Pd pare non intenzionato a cedere sul nome della Muratori e l'appello all'unità del centrosinistra, lanciato due giorni fa anche da Articolo 1, per ora resta sulla carta.