Voto Nonantola, centrodestra unito al fianco di Monica Contursi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Monica Contursi la prima candidatura a sindaco di Nonantola a uscire ufficialmente allo scoperto. Insegnante di 51 anni è l’espressione della lista civica Nonantola al Centro che racchiude al suo interno Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Popolo della Famiglia con l’appoggio della lista di Fratelli d’Italia. Oggi il candidato si è presentato nella sala Mago Merlino di Nonantola, illustrando assieme ai componenti della sua squadra i principali punti del suo programma.'Ci proponiamo come un’alternativa moderata e concreta per dare una svolta politica a Nonantola, cercando di infrangere un feudo storico della sinistra. Le tematiche che rappresentano i punti chiave del programma riguardano una maggior attenzione e messa in sicurezza del territorio sul piano del dissesto idrogeologico, scuola, politiche giovanili, imprenditoria, anziani e sicurezza.

Non siamo qui per fare una rivoluzione o distruggere un sistema, ma per far comprendere al popolo nonantolano che esiste una realtà nuova disposta a fornire un’alternativa alle politiche e agli atteggiamenti di questi anni – dice Contursi -. Mi impegno a garantire maggiore prevenzione e cura alle zone soggette a dissesto idrogeologico per scongiurare a tutti i costi il ripetersi di eventi catastrofici come l’alluvione del 6 dicembre 2020'.



La squadra di Nonantola al Centro pone l’accento anche sulle politiche giovanili e l’attenzione agli imprenditori che desiderino investire sul territorio: 'Ci proponiamo di offrire maggior ascolto e coinvolgimento ai giovani organizzatori di eventi per ravvivare la città – sottolinea Giammarco Nardini, rappresentante dei giovani di Nonantola al Centro -. Ci impegniamo inoltre a garantire massima apertura per i privati e gli imprenditori al fine di rendere Nonantola nuovamente un polo attrattivo per chi vuole fare impresa'.



Nella lista anche Pino Casano, consigliere uscente di Forza Italia: 'La nostra è sempre stata un’opposizione costruttiva, ora ci impegniamo a fare un salto di qualità come maggioranza', ribadisce Casano. Il grande architetto della squadra di Nonantola al Centro è Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia: 'Mentre noi oggi siamo qui a presentare una squadra forte e coesa, a sinistra vediamo nuovamente confusione e indecisione – sottolinea Platis -. Questi sono tutti elementi che hanno caratterizzato l’ultima legislatura di Nonantola, nella quale si sono alternate le più variegate maggioranze a seconda del tema da votare'.