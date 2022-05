Zelensky esclude ogni mediazione e attacca anche Kissinger

Durissimo messaggio video del presidente Ucraino Zelensky, nessun accenno all'ipotesi di mediazione, nessuna disponibilità a raggiungere la pace attraverso la concessione di territori ai russi, come ipotizzato ad esempio da Kissinger ( qui l'articolo ).Zelensky continua a chiedere la resa della Russia e la vittoria della Ucraina.Ecco qui il suo discorso integrale.Il mondo si è rivelato non essere pronto per il coraggio ucraino. Per il coraggio di tutto il nostro popolo che non è inferiore alla Russia e continua a difendere il nostro stato.Ricordo come tutto è iniziato il 24 febbraio, quando molti nel mondo non credevano nemmeno che l'Ucraina sarebbe stata in grado di resistere a una guerra su vasta scala. Era così? Era.E perché era così? Non perché tutte queste persone che dubitassero si sbagliassero ugualmente nel valutare le potenzialità del nostro Stato.Anche quando non ci sono ragioni oggettive per questo.È conveniente per loro. E davvero abituale. Spesso molto redditizio. Definire alcuni politici russi 'gli eroi di Dostoevskij', come se servisse loro da scusa. Parlando della presunta sfera di influenza storica della Russia. E sul presunto equilibrio nelle relazioni in Europa, che sarebbe impossibile senza la Russia.Qualunque cosa faccia lo stato russo, c'è sempre qualcuno che dice: teniamo conto dei suoi interessi. Quest'anno a Davos si è sentito di nuovo. Nonostante migliaia di missili russi abbiano colpito l'Ucraina. Nonostante decine di migliaia di ucraini uccisi. Nonostante Bucha e Mariupol, ecc. Nonostante le città distrutte. E nonostante i 'campi di filtrazione' costruiti dallo stato russo, in cui uccidono, torturano, violentano e umiliano come su un nastro trasportatore. La Russia ha fatto tutto questo in Europa.Ma sempre a Davos, per esempio, Kissinger emerge dal profondo passato e dice che un pezzo di Ucraina dovrebbe essere dato alla Russia. In modo che non ci sia alienazione della Russia dall'Europa.Sembra che il calendario del signor Kissinger non sia il 2022, ma il 1938, e pensava di parlare a un pubblico non a Davos, ma a Monaco di quel tempo.A proposito, nel vero anno 1938, quando la famiglia del signor Kissinger stava fuggendo dalla Germania nazista, aveva 15 anni e capiva tutto perfettamente. E nessuno ha sentito da lui allora che era necessario adattarsi ai nazisti invece di fuggirli o combatterli.In alcuni media occidentali iniziarono ad apparire editoriali sintomatici in cui si affermava che l'Ucraina avrebbe dovuto accettare i cosiddetti compromessi difficili rinunciando al territorio in cambio della pace.Forse anche il New York Times nel 1938 scrisse qualcosa di simile. Ma ora, lascia che te lo ricordi, è il 2022.E dietro tutte queste speculazioni geopolitiche di coloro che consigliano all'Ucraina di regalare qualcosa alla Russia, i 'grandi geopolitici' non sono sempre disposti a vedere la gente comune. Ucraini ordinari. Milioni di coloro che effettivamente vivono nel territorio si propongono di scambiare con l'illusione della pace. Devi sempre vedere le persone. E ricorda che i valori non sono solo una parola.Per questo rivolgo tanta attenzione alle piattaforme internazionali, agli indirizzi ai parlamentari, ai parlamenti, alle persone di altri paesi, alla comunicazione con la comunità di esperti, con i giornalisti, con gli studenti. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché il mondo prenda l'abitudine permanente di tenere conto dell'Ucraina. In modo che gli interessi degli ucraini non si sovrappongano a quelli di chi ha fretta per un altro incontro con il dittatore.Ecco perché ho sempre molta comunicazione internazionale nel mio programma. Ieri e oggi - Davos. Domani - il Parlamento della Lettonia. Dopodomani - Stanford e l'Indonesia. Quindi - altrettanto attivamente.Ho parlato con il cancelliere austriaco Nehammer. L'ho informato della situazione nel Donbas e in altre aree di ostilità. Ha espresso gratitudine per il supporto. Abbiamo convenuto che l'Austria avrebbe preso i nostri militari gravemente feriti per il trattamento. La cooperazione nell'integrazione europea dell'Ucraina è stata discussa in dettaglio.Oggi ho anche parlato con il Presidente della Liberia. Il principale argomento di conversazione è stata la risposta alla crisi alimentare provocata dalla Federazione Russa. Ha espresso gratitudine per il sostegno alla nostra sovranità e integrità territoriale, in particolare presso la piattaforma delle Nazioni Unite.Le forze armate ucraine, la nostra intelligence e tutti coloro che difendono lo stato stanno resistendo all'offensiva estremamente feroce delle truppe russe nell'est. In alcune zone, il nemico è sostanzialmente superiore in termini di equipaggiamento, numero di soldati. Le autorità russe hanno preso una decisione illustrativa: hanno permesso di assumere persone anziane per il servizio a contratto. Cioè, non hanno più abbastanza giovani, ma resta ancora la voglia di combattere.Ci vuole ancora tempo per scoraggiarli da questo. Abbiamo ancora bisogno dell'aiuto dei partner, in particolare delle armi per l'Ucraina. Aiuto totale! Nessuna eccezione, nessuna restrizione. Abbastanza per vincere. Questo è ciò di cui parlano coloro che apprezzano davvero le persone.E sono grato a tutti coloro che ne hanno parlato, anche a Davos. Chi ne parla sui media e nelle capitali dei principali paesi. Nonostante le pressioni di tutti coloro che erano rimasti bloccati nel XX secolo, quando gli interessi delle nazioni venivano infatti spesso scambiati per tentativi di placare gli appetiti dei dittatori.Ho firmato oggi un decreto sulla premiazione dei nostri eroi. 144 militari delle forze armate ucraine hanno ricevuto riconoscimenti statali, 17 dei quali postumi.E, naturalmente, vorrei congratularmi con i dipendenti dei servizi di comunicazione per la loro giornata professionale: la Giornata del servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni dell'Ucraina. Questa è una delle aree più delicate della guerra moderna. Il nostro successo congiunto dipende direttamente dalla qualità del vostro lavoro, cari dipendenti del servizio di comunicazione. Il successo di tutto il nostro stato.Con mio decreto ho conferito il grado militare di generale di brigata a tre colonnelli del Servizio statale delle comunicazioni speciali e della protezione dell'informazione.Ringrazio tutti coloro che difendono lo Stato!Memoria eterna a tutti coloro che hanno dato la vita per l'Ucraina!Gloria all'Ucraina!