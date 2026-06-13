Le immagini del colpo bloccato sul nascere dai Carabinieri

Le immagini della rapina sventata
Arrestati tre campani, bloccati in flagranza di reato. Il loro piano, che contava anche sull'indossare maschere, è fallito
Le immagini della rapina sventata
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