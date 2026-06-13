Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Le immagini del colpo bloccato sul nascere dai Carabinieri

Le immagini del colpo bloccato sul nascere dai Carabinieri
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Arrestati tre campani, bloccati in flagranza di reato. Il loro piano, che contava anche sull'indossare maschere, è fallito

1 minuto di lettura
Arrestati tre campani, bloccati in flagranza di reato. Il loro piano, che contava anche sull'indossare maschere, è fallito

 

Le immagini della rapina sventata

 

 

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Articoli Recenti Attentato Modena: un lungo applauso per 'rompere il muro di silenzio'

Attentato Modena: un lungo applauso per 'rompere il muro di silenzio'

Mille Miglia a Modena: migliaia di appassionati lungo il percorso e spettacolo in piazza Roma

Mille Miglia a Modena: migliaia di appassionati lungo il percorso e spettacolo in piazza Roma

Vogliamo Salvini Ministro dell'Interno: la proposta di Lega Emilia in piazza

Vogliamo Salvini Ministro dell'Interno: la proposta di Lega Emilia in piazza

Ballottaggio a Vignola, Paradisi (Pd): 'Sconfitta netta, ora dobbiamo ricostruire'

Ballottaggio a Vignola, Paradisi (Pd): 'Sconfitta netta, ora dobbiamo ricostruire'