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Massimo Cacciari: il caos non come disordine ma come vuoto

Massimo Cacciari: il caos non come disordine ma come vuoto
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Incontro con il filosofo prima della sua Lectio a Carpi

1 minuto di lettura

E' forse la lezione che maggiormente sviscera fino a guardare da un'altra prospettiva il concetto del Caos, tema al centro dell'edizione 2026 del Festival Filosofia. Un tema al centro della sua lezione prevista a Carpi oggi dal titolo 'Inizio e Chaos'. Come nelle scorse edizioni, abbiamo incontrato in mattinata il professore a Modena, prima della lezione pomeridiana.
Un incontro in cui, anche sollecitato dalle domande, Cacciari ha invitato a leggere il caos non come disordine ma come grande vuoto che come tale può inghiottire ma anche dal quale potere generare infinite possibilità. Una lettura del caos che può aiutare anche a leggere con una prospettiva diversa, forse meno rassegnata. i grandi accadimenti dell'oggi.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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