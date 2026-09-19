Massimo Cacciari: il caos non come disordine ma come vuoto

E' forse la lezione che maggiormente sviscera fino a guardare da un'altra prospettiva il concetto del Caos, tema al centro dell'edizione 2026 del Festival Filosofia. Un tema al centro della sua lezione prevista a Carpi oggi dal titolo 'Inizio e Chaos'. Come nelle scorse edizioni, abbiamo incontrato in mattinata il professore a Modena, prima della lezione pomeridiana.

Un incontro in cui, anche sollecitato dalle domande, Cacciari ha invitato a leggere il caos non come disordine ma come grande vuoto che come tale può inghiottire ma anche dal quale potere generare infinite possibilità. Una lettura del caos che può aiutare anche a leggere con una prospettiva diversa, forse meno rassegnata. i grandi accadimenti dell'oggi.

