Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo

Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Le squadre dei pompieri, intervenute in forze con quattro automezzi, sono dovute entrare da una finestra per spegnere il principio di incendio

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Verso le 17 di oggi pomeriggio, nel centro storico di Modena sono suonate le sirene dei Vigili del Fuoco. Era scattato un allarme per un incendio in un palazzo residenziale di via Sant'Eufemia, a due passi dal Duomo, richiamando l'attenzione di molti passanti. Il fumo usciva da una finestra di un appartamento al secondo piano. Le squadre dei pompieri, intervenute in forze con quattro automezzi, sono dovute entrare da una finestra per spegnere il principio di incendio che si stava sviluppando in una cucina e accertarsi che non ci fossero persone all'interno. Il fumo aveva invaso le scale e il palazzo è stato evacuato per precauzione. Non si sono registrati feriti, solo grande spavento per alcuni residenti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche

Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche

Modena, al Parco Ferrari si parla di Palestina e Iran

Modena, al Parco Ferrari si parla di Palestina e Iran

Rifiuti Modena, Giacobazzi (Fi): 'Cittadini trattati come cavie'

Rifiuti Modena, Giacobazzi (Fi): 'Cittadini trattati come cavie'

Il 35% dei 15enni si è già ubriacato: allarme alcol tra i minorenni a Modena e in regione

Il 35% dei 15enni si è già ubriacato: allarme alcol tra i minorenni a Modena e in regione

Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione

Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Nello scarico fognario a cielo aperto in via Divisione Acqui ora anche le acque della festa PD

Nello scarico fognario a cielo aperto in via Divisione Acqui ora anche le acque della festa PD

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza

Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza

Spazio ADV dedicata a Estate Modenese 2025
Articoli Recenti Bologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulino in azienda agricola

Bologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulino in azienda agricola

Festa PD: il giornalismo militante di sinistra attacca il Governo, e anche Ranucci applaude

Festa PD: il giornalismo militante di sinistra attacca il Governo, e anche Ranucci applaude

Tangenziale Rabin: chiusura e lavori da due milioni di euro per due chilometri davvero necessari?

Tangenziale Rabin: chiusura e lavori da due milioni di euro per due chilometri davvero necessari?

Paradise lost: l'apertura della mostra prorogata al 21 settembre

Paradise lost: l'apertura della mostra prorogata al 21 settembre