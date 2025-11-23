Moschea Sassuolo, il sindaco: 'Centrodestra ha cambiato faccia rispetto a un anno fa'
'Siamo nel pieno della campagna elettorale 2024 e un video emerso oggi ben documenta gli esponenti di Fratelli d’Italia, della Lega e lo stesso candidato sindaco Menani e il vicesindaco Lucenti in Moschea ad augurare una buona preghiera e a chiedere il voto. “Buona Preghiera” diceva il sindaco della Lega Menani. Hanno parlato di collaborazione con la comunità islamica, una comunità “perfettamente integrata”. Hanno perfino rivendicato pubblicamente di aver accelerato pratiche amministrative per la cittadinanza di un membro della comunità, candidato poi nelle loro liste. Oggi, quegli stessi soggetti guidano una campagna contro la Moschea. È questo il loro modo di fare politica: una faccia quando servono i voti, un’altra quando sono all’opposizione'.
Il sindaco sottolinea come la coerenza e il rispetto delle regole restino la bussola dell’Amministrazione. 'Noi non cambiamo posizione a seconda della convenienza. Dialogo, trasparenza, legalità e rispetto valgono per tutti, senza eccezioni.
Il primo cittadino richiama anche il recente sondaggio pubblicato dal quotidiano Néa, che ha raccolto l’opinione delle scuole e degli studenti: 'Quel questionario, oggi contestato dai giovani del centrodestra solo perché non dice ciò che vorrebbero sentirsi dire, mostra un dato chiaro: il 64% dei ragazzi è favorevole a un luogo di culto per i musulmani. A loro voglio dire: andate avanti. C’è chi prova a silenziare la vostra voce, ma quando i giovani si attivano e partecipano sono da ascoltare. Le nuove generazioni hanno capito che convivenza e rispetto non sono minacce, ma valori. Io voglio essere il sindaco di tutti: di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Rispetto ogni opinione espressa in modo civile. Ma la linea di questa Amministrazione resta ferma: regole, rispetto e dialogo. Sono i principi su cui si costruisce una comunità. E per noi valgono sempre, non solo quando conviene'.
