Pievepelago, escursionista soccorso di notte con visori notturni: primo intervento per l’elicottero Drago VF151

L'intervento a 1600 metri di quota nei confronti di un ragazzo rimasto ferito

Primo intervento notturno con visori a infrarossi per il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna. Intorno alle 21 di ieri, l’elicottero Drago VF151 è decollato per soccorrere un giovane rimasto ferito durante un’escursione nei boschi di Pievepelago, a circa 1600 metri di altitudine.
Le operazioni di recupero si sono svolte in condizioni ambientali difficili e con luce naturale ormai assente. L’equipaggio ha utilizzato per tutta la durata dell’intervento i nuovi visori notturni NVG (Night Vision Goggles), strumenti ad alta tecnologia che permettono di operare efficacemente anche in contesti completamente bui o colpiti da calamità naturali.

L’intervento segna un passaggio importante per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, frutto di un intenso programma di aggiornamento e formazione che ha coinvolto il personale aeronavigante. Il progetto, realizzato con il supporto della Leonardo Training Academy, mira a migliorare la capacità di intervento in scenari sempre più complessi.
Il ragazzo ferito è stato localizzato e trasportato in sicurezza grazie alla prontezza dell’equipaggio e all’impiego delle nuove tecnologie, confermando l’efficacia del sistema in situazioni di emergenza notturne.

