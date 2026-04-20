Polizia Locale Modena: inaugurata la nuova centrale operativa finanziata dal Ministero

Benedizione e taglio del nastro al comando di via Galilei. Nella Sala operativa è stato installato un nuovo sistema di visualizzazione collettivo, costituito da un video-wall di ultima generazione, collegato con tutte le postazioni operative necessarie per la videosorveglianza e il controllo da remoto della città.