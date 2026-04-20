Polizia Locale Modena: inaugurata la nuova centrale operativa finanziata dal Ministero

L'intervento, realizzato con un finanziamento del Ministero dell'Interno di 500 mila euro, è stato portato avanti nell'ottica di una riorganizzazione logistico-operativa della sede e dei servizi al fine di migliorare l'interconnessione del Corpo con le altre Sale operative e con le forze dell'ordine e di incrementare le attività di coordinamento e controllo dei sistemi di video-sorveglianza presenti sul territorio.
Sono stati ampliati e riqualificati gli spazi con opere murarie, tramezze in cartongesso, serramenti interni e controsoffitto fonoassorbente. Nella Sala operativa è stato installato un nuovo sistema di visualizzazione collettivo, costituito da un video-wall di ultima generazione, collegato con tutte le postazioni operative necessarie per la videosorveglianza e il controllo da remoto
È stata inoltre realizzata una nuova sala Coc dedicata alla gestione delle emergenze, al coordinamento dei grandi eventi e alle attività di Protezione civile, nella quale è stato installato un ulteriore video-wall, gestito da un computer touch-screen integrato con l'arredo, che consentirà ai componenti del Centro operativo comunale di visionare in tempo reale eventuale materiale digitale in arrivo. Riorganizzata anche l'area di ingresso con soluzioni a basso impatto visivo, per una gestione più ordinata e sicura degli accessi.
È stata effettuata una revisione complessiva degli impianti elettrici, di illuminazione, di riscaldamento/raffrescamento e, in particolare, dei sistemi per la gestione dei flussi di dati.
Per quanto riguarda il potenziamento logistico della Centrale operativa, si è lavorato a una completa reingegnerizzazione degli spazi, concepita per garantire un equilibrio ottimale tra requisiti tecnici, funzionali, operativi ed ergonomici. Sono stati individuati ambienti adeguati sia per gli operatori sia per le apparecchiature, con l'obiettivo di assicurare elevati standard di vivibilità anche in situazioni di emergenza o di particolare intensità.
Un ulteriore elemento qualificante riguarda il potenziamento dei sistemi di comunicazione, tra cui un centralino telefonico con maggiori funzioni informative, per migliorare l'interazione con le pattuglie sul territorio e le capacità operative delle postazioni di