Ritiro Modena Calcio: due amichevoli e grande pubblico

La prima settimana di ritiro a Fanano si chiude con 11 reti nel test contro il Real Formigine, sotto un’intensa pioggia, soprattutto nel primo tempo. Mercoledì il prossimo test al campo Lotta contro la Pistoiese. Ieri Modena-Cittadella è finita 6-0Reti: 9’ pt e 25’ pt Pyyhtia, 23’ pt Defrel, 24’ pt e 35’ pt Cauz, 16’ st Gliozzi, 24’ st, 38’ e 45’ st Mendes, 39’ st Caso, 40’ st Niang.MODENA: Maran (1’ st Pezzolato), Beyuku (1’ st Ponsi; 31’ st Niang), Cotali (17’ st Nieling), Cauz (17’ st Tonoli), Guiyong (17’ st Nador), Sarris (17’ st Gerli), Zampano (1’ st Di Mariano; 31’ st Olivieri), Pyyhtia (17’ st Santoro), Gliozzi (17’ st Mendes), Defrel (17’ st Caso), Abiuso (17’ st Magnino). Allenatore: Sottil.A disposizione: Colpo, Oliva.REAL FORMIGINE: Ugwu, Sejderaj, Diallo, Paglia, Guerri, Stella, Iattici, Cristiani, Ferrara, Roncaglia, Guastalli. Allenatore: Mezzetti. Entrati nella ripresa: Boschetti, Nocetti, Jakey, Valcavi, Marverti, Ricci, Ivancic, Waddi, Baldari, Onfiani, Corradi.Primo tempo. A sbloccare la gara è l’incornata di Pyyhtia al 9’, sul cross preciso di Zampano il finlandese si inserisce in area e di testa batte Ugwu (portiere dell’U17 gialloblù, prestato oggi agli avversari). Al 23’ raddoppia Defrel con un destro di piatto deviato.Un minuto più tardi il capitano di giornata Cauz svetta sul primo palo sul corner calciato da Pyyhtia. Passa un altro giro d’orologio e Pyyhtia firma la doppietta con un diagonale ravvicinato per il 4-0. La quinta rete è una zampata di Cauz al 35’.Secondo tempo. Al quarto d’ora della ripresa Gliozzi va a segno con un colpo di testa potente sul cross morbido di Di Mariano. Il settimo gol lo firma Mendes con una punizione a due in area calciata rasoterra di potenza. Al 33’ grande intervento di Boschetti (portiere della Primavera gialloblù) su Santoro e poco dopo anche su Mendes. La doppietta di Mendes arriva al 30’ con una gran conclusione, subito dopo il tap-in di Caso per il 9-0 e il diagonale di Niang per il 10-0. L’ultimo gol lo segna Mendes al 45’.