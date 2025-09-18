Serie D, il ds del Cittadella Biagini: 'Vogliamo restare nelle zone alte'
'Al di là dei 6 punti, le due vittorie ci hanno detto che abbiamo già un’identità precisa: in entrambe le gare siamo stati in grado di soffrire trovando il gol'
'Siamo partiti col piede giusto – il commento del ds Alberto Biagini – anche quest’anno contro due grandi squadre, perché il Piacenza presto vedrete che sarà lassù e la Correggese resterà nelle zone medio alte. Ma al di là dei 6 punti, le due vittorie ci hanno detto che abbiamo già un’identità precisa: in entrambe le gare siamo stati in grado di soffrire trovando il gol nel finale. Vogliamo stare nelle zone medio alte e sono convinto che nella gara singola ce la possiamo giocare con chiunque.
Matteo Pierotti
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese
Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino
Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena
Super Modena a Genova: 2-0 alla SampArticoli Recenti
Eccellenza, il patron Morselli: 'Questa Cdr Mutina sta crescendo'
Promozione, il Castelfranco affida la panchina a Rizzo
Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi
Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese