Serie D, Mattia Gori (Cittadella): 'Questa sconfitta ci deve servire da lezione'

Mattia Gori, allenatore del Cittadella, trova qualche aspetto positivo nella sconfitta ai rigori nella partita di coppa a Correggio. 'E’ stata una gara utile a livello fisico – spiega il tecnico del Cittadella - avevamo 6 giocatori nuovi rispetto all’anno scorso squadra nuova, nei primi 15’ abbiamo concesso due tiri da fuori, poi siamo usciti fuori bene e abbiamo segnato e creato tre potenziali occasioni. Poi quando loro sono rimasto in 10 per 30’ abbiamo fatto bene, tenendo il controllo della gara ma ci è mancata la cattiveria negli ultimi 20 metri, fallendo almeno un paio di palle per il 2-0. Questo ci servirà da lezione, se non le chiudi le gare succede anche questo, serve più cattiveria negli ultimi 25 metri. Nel primo tempo ero arrabbiato perché stavano gestendo invece di affondare, ma questi errori ci fanno mettere un tassello in più nel nostro bagaglio di esperienza'.

L'allenatore della Correggese Maurizio Domizzi sulla gara: 'Ottima partita da parte nostra. Siamo partiti molto bene, dopo c'è stato molto equilibrio fino al gol della Cittadella e l'espulsione di Siligardi. Nel secondo tempo, per i primi 15-20 minuti, abbiamo sofferto, come era prevedibile, ma siamo rimasti attaccati al risultato. Poi, con i cambi, negli ultimi 20 minuti onestamente abbiamo fatto meglio noi e secondo me avremmo meritato di vincere senza andare ai rigori'.

Matteo Pierotti

