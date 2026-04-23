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Run 4 Hope, partenza modenese del Giro d'Italia di corsa per la lotta alla fibrosi cistica

Run 4 Hope, partenza modenese del Giro d'Italia di corsa per la lotta alla fibrosi cistica
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Il via davanti a Palazzo Ducale in piazza Roma per gli atleti dell'Accademie e de La Fratellanza

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Sport e solidarietà si sono incontrati questa mattina nel cuore di Modena. Da piazza Roma è partita la tappa modenese di Run 4 Hope, il giro d’Italia podistico solidale che attraversa il Paese per sostenere la ricerca scientifica.
A dare il via alla corsa sono stati gli atleti della Fratellanza e dell’Accademia Militare, che ha scelto di sposare l’iniziativa partecipando con una propria rappresentanza. La partenza è stata salutata anche dal comandante generale dell’Accademia, Stefano Messina, presente per testimoniare il valore educativo e civile dell’impegno sportivo.
L’edizione di quest’anno è dedicata alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, con l’obiettivo di finanziare progetti e studi su una patologia che resta al centro dell’attenzione della comunità scientifica.

 


 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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