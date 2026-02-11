Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Truffa sventata e malviventi arrestati: fondamentale la tempestività

Truffa sventata e malviventi arrestati: fondamentale la tempestività
Dopo il caso di Modena concluso con un doppio arresto, il punto con il dirigente dell'ufficio prevenzione e soccorso della Questura di Modena Marco Cestari

Nelle immagini ad inizio video si vedono due malviventi a terra, subito dopo l’arresto da parte della Polizia di Stato. Sono stati colti in flagranza mentre stavano mettendo a segno una truffa ai danni di un anziano che vive solo, a Modena.
Poco prima, travisati con parrucca, occhiali e berretto, si erano presentati alla porta dell’abitazione dell’anziano spacciandosi per tecnici del gas incaricati di verificare una presunta fuga: un copione già visto in più occasioni e che poteva avere un epilogo ben diverso se non fosse stato per l’intervento di un vicino e la tempestività degli agenti.
Il vicino, notando i due uomini alla porta dell’anziano, si è insospettito e ha chiamato il figlio dell’uomo, che a sua volta ha contattato la Polizia di Stato. Fondamentale, in questo caso, è stata la rapidità dell’intervento degli agenti allertati dalla chiamata al 112 (Numero Unico di Emergenza). Sulla dinamica del caso e sui consigli per prevenire che le truffe vengano portate a termine, abbiamo fatto il punto con Enrico Cestari, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
In questo caso l'intervento degli agenti, avvenuto nel momento in cui i malfattori erano già entrati nell'appartamento dell'anziano, è andato comunque a buon fine con l'arresto dei due, nei confronti dei quali oggi sono stati convalidati gli arresti, con disposizione della detenzione domiciliare nella loro città d'origine, fuori regione, ma è sempre meglio evitare l'ingresso di estranei in casa. Non aprendo a persone non conosciute qualunque sia la modalità con la quale si qualificanoL'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP)
È un organo operativo fondamentale presente in tutte le Questure della Polizia di Stato italiana, responsabile principale del controllo del territorio e del pronto intervento (113/NUE 112). Coordina le 'Volanti' per la prevenzione reati e il soccorso.
Caratteristiche e Funzioni dell'UPGSP:
Pronto Intervento: Gestione delle chiamate di emergenza e invio delle pattuglie sul territorio.
Controllo del Territorio: Monitoraggio delle zone urbane per garantire la sicurezza.
Soccorso Pubblico: Intervento in situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.
