Truffa sventata e malviventi arrestati: fondamentale la tempestività

Poco prima, travisati con parrucca, occhiali e berretto, si erano presentati alla porta dell’abitazione dell’anziano spacciandosi per tecnici del gas incaricati di verificare una presunta fuga: un copione già visto in più occasioni e che poteva avere un epilogo ben diverso se non fosse stato per l’intervento di un vicino e la tempestività degli agenti.
Il vicino, notando i due uomini alla porta dell’anziano, si è insospettito e ha chiamato il figlio dell’uomo, che a sua volta ha contattato la Polizia di Stato. Fondamentale, in questo caso, è stata la rapidità dell’intervento degli agenti allertati dalla chiamata al 112 (Numero Unico di Emergenza). Sulla dinamica del caso e sui consigli per prevenire che le truffe vengano portate a termine, abbiamo fatto il punto con Enrico Cestari, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
È un organo operativo fondamentale presente in tutte le Questure della Polizia di Stato italiana, responsabile principale del controllo del territorio e del pronto intervento (113/NUE 112). Coordina le 'Volanti' per la prevenzione reati e il soccorso.
Caratteristiche e Funzioni dell'UPGSP:
Pronto Intervento: Gestione delle chiamate di emergenza e invio delle pattuglie sul territorio.
Controllo del Territorio: Monitoraggio delle zone urbane per garantire la sicurezza.
Soccorso Pubblico: Intervento in situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.