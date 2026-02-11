Truffa sventata e malviventi arrestati: fondamentale la tempestività

Nelle immagini ad inizio video si vedono due malviventi a terra, subito dopo l’arresto da parte della Polizia di Stato. Sono stati colti in flagranza mentre stavano mettendo a segno una truffa ai danni di un anziano che vive solo, a Modena.Poco prima, travisati con parrucca, occhiali e berretto, si erano presentati alla porta dell’abitazione dell’anziano spacciandosi per tecnici del gas incaricati di verificare una presunta fuga: un copione già visto in più occasioni e che poteva avere un epilogo ben diverso se non fosse stato per l’intervento di un vicino e la tempestività degli agenti.Il vicino, notando i due uomini alla porta dell’anziano, si è insospettito e ha chiamato il figlio dell’uomo, che a sua volta ha contattato la Polizia di Stato. Fondamentale, in questo caso, è stata la rapidità dell’intervento degli agenti allertati dalla chiamata al 112 (Numero Unico di Emergenza). Sulla dinamica del caso e sui consigli per prevenire che le truffe vengano portate a termine, abbiamo fatto il punto con Enrico Cestari, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.In questo caso l'intervento degli agenti, avvenuto nel momento in cui i malfattori erano già entrati nell'appartamento dell'anziano, è andato comunque a buon fine con l'arresto dei due, nei confronti dei quali oggi sono stati convalidati gli arresti, con disposizione della detenzione domiciliare nella loro città d'origine, fuori regione, ma è sempre meglio evitare l'ingresso di estranei in casa. Non aprendo a persone non conosciute qualunque sia la modalità con la quale si qualificanoÈ un organo operativo fondamentale presente in tutte le Questure della Polizia di Stato italiana, responsabile principale del controllo del territorio e del pronto intervento (113/NUE 112). Coordina le 'Volanti' per la prevenzione reati e il soccorso.Caratteristiche e Funzioni dell'UPGSP:Pronto Intervento: Gestione delle chiamate di emergenza e invio delle pattuglie sul territorio.Controllo del Territorio: Monitoraggio delle zone urbane per garantire la sicurezza.Soccorso Pubblico: Intervento in situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.