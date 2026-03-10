Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Perquisizioni anche a Modena. Accertati 38 episodi di truffa ai danni di altrettante vittime italiane a cui sarebbero stati sottratti circa 800mila euro

3 minuti di lettura
La Finanza ha arrestato due persone, indagate per associazione per delinquere e autoriciclaggio con l’aggravante di agevolare il clan dei Casalesi.
Le attività di indagine coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli hanno consentito di individuare un articolato sistema illecito, realizzato da un’organizzazione criminale operante tra l’Italia e la Spagna, finalizzato a “svuotare” i conti correnti di ignari soggetti attraverso l’accesso abusivo a sistemi informatici e il furto di dati sensibili realizzato via mail (phishing), mediante l’invio di sms (smishing) e tramite comunicazioni telefoniche (vishing).
Nel dettaglio, le indagini, svolte anche attivando i canali di cooperazione internazionale di polizia, hanno riguardato 24 soggetti e si sono concentrate su 38 episodi di truffa ai danni di altrettante vittime italiane a cui sarebbero stati sottratti circa 800mila euro, somme confluite – almeno in parte - nelle casse del clan dei Casalesi.
In particolare, la truffa veniva realizzata con diverse modalità. Un primo schema, il più comune, consisteva nell’inviare alla vittima un messaggio SMS o una mail, proveniente - solo apparentemente - dall’istituto di credito dove il soggetto aveva aperto un rapporto di conto corrente, con i quali veniva comunicata l’avvenuta esecuzione di bonifici o di altre disposizioni di addebito.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Successivamente il truffatore, spacciandosi per un dipendente della Banca addetto al sistema antifrode, induceva la vittima a eseguire un bonifico istantaneo verso un altro conto corrente, riconducibile al sodalizio criminale.
Un secondo schema consisteva nella fraudolenta attivazione di una copia della SIM telefonica in uso alla vittima e associata al conto corrente. In tal modo, era possibile accedere all’home banking
e, una volta ricevuta la password temporanea (codice OTP) via SMS, trasferire con bonifici istantanei le somme esistenti sui conti correnti verso rapporti bancari riconducibili all’organizzazione.
I fondi così ricevuti sarebbero stati velocemente inviati su altri conti correnti, anche esteri, prelevati “per contanti” e consegnati, in gran parte, a esponenti del clan dei casalesi. In alcune circostanze, poi, i proventi illeciti sarebbero stati impiegati anche per l’acquisto di valute virtuali, ritenute un investimento “sicuro” in considerazione dell’oggettiva difficoltà di identificare i titolari dei relativi portafogli virtuali (criptowallets).
Il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto nei confronti dei due indagati principali, imprenditori casertani operanti nel settore del commercio di automobili e domiciliati tra l’Italia e la Spagna, la misura degli arresti in carcere.
Per gli altri indagati, il Gip ha comunque ritenuto sussistente un quadro indiziario idoneo a dimostrare che hanno fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, con l’aggravante, per sei soggetti, della finalità di agevolare il clan dei Casalesi.
In particolare, gran parte dei proventi illeciti, pari a circa il 40%, veniva consegnato, per contanti, ad esponenti del clan camorristico al fine di finanziarne l’operatività e provvedere al mantenimento di svariate famiglie di detenuti del clan stesso, rafforzando la presenza camorristica sul territorio.
Per acquisire ulteriori elementi di prova, sono state effettuate 21 perquisizioni presso abitazioni e attività commerciali situate nelle Province di Napoli, Caserta, Modena, Benevento, Potenza e Isernia.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, appalto servizi comunicazione Comune: non cambia nulla, strapotere Mediagroup e si affianca Tracce

Modena, appalto servizi comunicazione Comune: non cambia nulla, strapotere Mediagroup e si affianca Tracce

Modena, tre nuove nomine in Ausl: Gandolfi, Fantuzzi e Cortese

Modena, tre nuove nomine in Ausl: Gandolfi, Fantuzzi e Cortese

Sempre più giovani donne modenesi scelgono di lavorare all'estero: 807 in un solo anno

Sempre più giovani donne modenesi scelgono di lavorare all'estero: 807 in un solo anno

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Referendum, a Modena arriva Sallusti per spingere il Sì

Referendum, a Modena arriva Sallusti per spingere il Sì

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Articoli Recenti Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Due visioni, due piazze sulla crisi in Iran

Due visioni, due piazze sulla crisi in Iran

Accademia Militare, giura il 207° corso Fermezza

Accademia Militare, giura il 207° corso Fermezza

Modena, omaggio a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: ‘Non lo rifarei’

Modena, omaggio a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: ‘Non lo rifarei’