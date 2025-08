Ultima amichevole Modena a Fanano, prima per solidarietà

Gara di solidarietà

Il match è stato vinto dal Modena, 4-1 il finale

Il tabellino

L’ultima amichevole in Appennino dei canarini di Andrea Sottil, il prestigio di una rappresentativa nazionale e l’importante scopo benefico alla base del match: tutti ingredienti che hanno fatto della partita amichevole a Fanano fra il Modena e la Nazionale di San Marino un bellissimo evento, sia dal punto di vista tecnico che da quello emozionale e soprattutto benefico.Parte del ricavato verrà infatti donato per il sostegno di progetti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (ISS). Da segnalare anche la presenza di un gruppo di tifosi giunti da San Marino per sostenere la formazione guidata dall’ex difensore canarino Roberto Cevoli. Alla fine sono stati oltre 1200 gli spettatori accorsi al campo Lotta di Fanano.In campo, prima dell’emozionante esecuzione degli inni nazionali e del fischio d’inizio, c’è stato uno scambio di doni: l’AD Sport del Modena FC Matteo Rivetti ha omaggiato di una maglia dei canarini, autografata da tutti i calciatori, il Dott. Nicola Ranieri, direttore della Pediatria dell’ISS della Repubblica di San Marino. Analogamente, la maglia del San Marino con le firme dei giocatori del Titano, è stata donata da Marco Tura, presidente della FSGC al Prof.Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria del Policlinico di Modena.Primo tempo. Il risultato si sblocca al 30’: percussione centrale di Magnino, apertura sulla sinistra per Cotali che serve a centro area Gliozzi, sulla sua conclusione non basta l’estremo tentativo di Amici, Modena avanti 1-0. Passano solo 3 minuti e il Modena raddoppia: è ancora Magnino ad innescare sulla sinistra Cotali, sul cross dell’esterno mancino c’è un tocco di mano in area di un difensore del San Marino, rigore ineccepibile che Gliozzi trasforma spiazzando Amici. Squadre al riposo sul 2-0 per il Modena.Secondo tempo. Spazio a tutti i giocatori disponibili nella seconda frazione di gioco sia nel Modena che nel San Marino. Al 32’ Gabriel Capicchioni accorcia per il San Marino. Poco dopo i canarini ristabiliscono le distanze con Defrel che deposita in rete l’assist dalla sinistra di Pedro Mendes. A cinque minuti dal termine Pedro Mendes insacca il 4-1 finale su assist di Santoro.MODENA-SAN MARINO 4-1RETI: 30’ pt e 33’ pt (rig.) Gliozzi (M), 32’ st Capicchioni G.(SM), 36’ st Defrel (M), 40’ st Mendes (M).MODENA: Bagheria (31’ st Maran), Ponsi (40’ pt Guyong, 25’ st Tonoli), Adorni (1’ st Pergreffi), Cauz (1’ st Nieling), Zampano (16’ st Beyuku), Massolin (25’ st Pyyhtia), Nador (1’ st Gerli, 31’ st Oliva), Magnino (25’ st Santoro), Cotali (31’ st Abiuso), Gliozzi (25’ st Defrel), Caso (25’ st Mendes).A disposizione: Colpo, Sarris.Allenatore: Andrea Sottil.SAN MARINO 1° Tempo: Amici, Matteoni, Capicchioni L., Berardi, Giocondi, Pasolini, Zannoni, Sensoli, Lazzari, Cevoli, Giacopetti.SAN MARINO 2° Tempo: Zavoli, Sammaritani, Valentini, Rossi, Guerra, Valli, Golinucci, Mularoni, Capicchioni L., Giacopetti, Sensoli (16’ st Capicchioni G.)A disposizione: De Angelis, Bugli, Grandoni, Casadei, Zavoli, Silicioni, Pierini.Allenatore: Roberto Cevoli.Arbitro: Sig. Melloni di Modena.Assistenti: Sig. Lanfredi di Bologna e Sig. Fedolfi di Parma.