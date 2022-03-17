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Emergenza profughi, informazioni utili in lingua: Прийом та допомога біженцям: вся інформація

Data: / Categoria: Societa'
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Indirizzo URL:https://www.lapressa.it/articoli/societa/-
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Надзвичайна ситуація в Україні Регіон Емілія-Романья приймає та допомагає населенню, яке постраждало від війни та тікає від конфлікту

Emergenza profughi, informazioni utili in lingua: Прийом та допомога біженцям: вся інформація

Прийом
Префектури здійснюють первинний прийом громадян України, що прибули до Італії, починаючи з ідентифікації.  Вони очолюють спеціальний координаційний комітет, в якому беруть участь муніципалітети, обласні органи, служби цивільного захисту, служби охорони здоров’я та органи влади.  Разом з місцевими адміністраціями вони займаються пошуком місць для первинного розміщення через мережу центрів Cas (Додаткові центри тимчасового перебування) та мережу Sai (Система прийому та інтеграції).

Крім того, у разі такої потреби, за регіональним планом Агентства територіальної безпеки та цивільного захисту регіону Емілії-Романьї, будуть гарантовані всі необхідні місця для розміщення.
Медична допомога
Регіон Емілія-Романья гарантує надання медичної допомоги біженцям з України.
 

Ковід-скринінг

Протягом перших 48 годин усім буде зроблено антигенний або молекулярний тест, незалежно від вакцинації.

Звичайно, кожному буде рекомендовано завершити або розпочати цикл вакцинації, відповідно до національних протоколів.
 

Планові щеплення

Всі ті, хто прибуває цими днями, будуть проходити плановий скринінг та перевірки:

Невакциновані громадяни:

Для неповнолітніх передбачена низка щеплень з метою профілактики епідемічних захворювань (проти поліомієліту, дифтерії, правця, гепатиту В, коклюшу, гемофільної палички типу b, кору, краснухи, проти паротиту та вітрянки). Ці щеплення необхідні для відвідування школи.
Для невакцинованих дорослих вакцинація буде рекомендована, але не обов'язкова.  Це щеплення проти дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи (крім вагітних) та вітрянки, а також проти гепатиту В у разі негативного скринінгу.
Для вакцинованих громадян передбачені завершення розпочатого циклу вакцинації, та повторні щеплення у разі такої необхідності.

Біженцям надається код STP (Тимчасово присутній іноземець), з терміном дії шість місяців, з можливістю поновлення. Він дозволяє зареєструватися в Національній службі охорони здоров’я з тими ж правами, що і громадяни Італії для доступу до медичних послуг. Отже, усі біженці зможуть отримувати медичну допомогу згідно із загальними правилами

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ucraina
Redazione La Pressa
Redazione La Pressa

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, s..   Continua >>


 
 
 
 
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