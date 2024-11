Pagamenti elettronici impossibili: altra giornata di problemi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questo è il messaggio inviato oggi dalla direzione BPER a tutti i propri clienti, di fronte al perpetrarsi dei problemi che già da ieri complicano, rallentano o rondono difficile se non impossibili, i pagamenti elettronici.

Bper, insieme a BPM, sembrerebbe particolarmente colpita dalle problematiche che, come specificato non per responsabilità diretta, stanno riguardando il sistema e mettendo a dura prova molti clienti che in mancanza di contante o in quantità sufficiente, interrompono i pagamenti in attività commerciali e di servizio.

Le problematiche hanno colpito non solo le transazioni con carta di credito e debito, ma anche i prelievi dai bancomat e le transazioni tramite terminali POS.



La Causa dei Disservizi

Secondo quanto comunicato da Bancomat e Nexi, la causa principale di questi disservizi è un'interruzione generica e diffusa della rete di Worldline, una società francese specializzata nella gestione di pagamenti elettronici. Worldline ha confermato che il problema è dovuto a un incidente tecnico che ha colpito la connessione ai suoi data center in Italia2.



Impatti sui Servizi di Pagamento



I disservizi hanno avuto un impatto significativo sui servizi di pagamento di diverse banche, tra cui BPER Banca e Banco BPM. Molti clienti hanno segnalato difficoltà a completare transazioni sia nei bancomat che nei POS, causando notevoli disagi1. Anche i servizi bancari per smartphone e banca online sono stati influenzati.

Nexi e Bancomat hanno entrambi rilasciato dichiarazioni ufficiali, informando i clienti che stanno lavorando per risolvere il problema il più presto possibile. Nexi ha anche avviato un'indagine per valutare le possibili soluzioni alternative e proteggere gli interessi dei clienti.

Nonostante i tentativi di risolvere il problema, i disservizi sono continuati per tutta la giornata, causando frustrazione e preoccupazione tra i consumatori e i commercianti. Worldline ha dichiarato che la maggior parte delle transazioni viene elaborata come al solito, ma ha riconosciuto l'importanza di stabilire sistemi più resilienti per evitare che eventi simili si ripetano in futuro.