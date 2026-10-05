100 auto storiche per la 100 ore Classic con arrivo in piazza Roma

È Modena il traguardo della Modena Cento Ore 2026, l’evento racing di Canossa dedicato alle auto storiche che per una settimana attraversa alcune delle più suggestive strade italiane. Il momento più atteso in città sarà sabato 10 ottobre, quando piazza Roma diventerà il palcoscenico dell’arrivo e delle premiazioni finali: le vetture potranno essere ammirate dalle 15.30 alle 18.30, in uno scenario di grande fascino nel cuore della città.





L’edizione 2026 della manifestazione, che prenderà il via da Riccione con cento equipaggi a bordo delle proprie vetture storiche, è stata presentata questa mattina in municipio dall’assessore allo Sport e al Turismo Andrea Bortolamasi, da Luigi Orlandini, chairman e CEO di Canossa Events, e da Giovanni Bertugli, dirigente settore Cultura, Promozione della città e Centro Storico del Comune di Modena.





La Modena Cento Ore, organizzata da Canossa Events in collaborazione con Scuderia Tricolore, con il patrocinio del Comune di Modena, è una manifestazione per auto storiche nata nel 2000 e ormai affermatasi come una delle più prestigiose a livello internazionale e l’unica del suo genere presente in Italia.

L’evento combina gare in pista e prove speciali, riunendo per una settimana grandi collezionisti e gentlemen drivers da tutto il mondo per un viaggio attraverso l’Italia che unisce sport e turismo, tra paesaggi, storia, cultura, arte ed enogastronomia, con una ricaduta significativa nella valorizzazione dei territori attraversati.





Le vetture selezionate sono suddivise, come da tradizione, nelle due sezioni Competition e Regularity, che condividono lo stesso percorso ma con modalità sportive differenti. Nella prima prevale la performance pura, con classifiche dedicate alle gare in pista e alle prove speciali in salita su strade chiuse al traffico; nella seconda viene premiata la precisione di guida. In entrambe le categorie sono presenti autentici capolavori della storia dell’automobile, dagli anni Trenta agli anni Ottanta, con i principali marchi dell’automobilismo sportivo: Ferrari, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Maserati, Lancia, De Tomaso e BMW. Tra le vetture iscritte figurano anche una Alfa Romeo 8C Monza e una Bentley 4 ¼ Litre, esempi iconici del fascino delle auto da corsa degli anni Trenta. Oltre il 90 per cento degli equipaggi proviene dall’estero, con partecipanti da Europa, Americhe e altri Paesi, confermando l’attrattività internazionale dell’evento.

L’edizione 2026, in programma dal 6 all’11 ottobre, propone un percorso “Coast to Coast” da Riccione a Forte dei Marmi, per poi concludersi a Modena.

Dopo la giornata inaugurale del 6 ottobre a Riccione, la partenza sarà il 7 ottobre con un itinerario che attraversa la Repubblica di San Marino, San Leo, Pennabilli, il Passo della Cantoniera, Urbania e Urbino, sede del pranzo, prima della gara al Misano World Circuit e del rientro serale. L’8 ottobre gli equipaggi si sposteranno verso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la seconda gara, proseguendo poi attraverso l’Appennino fino al Mugello, con serata a Firenze. Il 9 ottobre sarà dedicato all’ultima prova su circuito al Mugello e al trasferimento verso Forte dei Marmi, completando il coast to coast.

Sabato 10 ottobre la corsa farà rotta verso Modena, attraversando Massa, il Passo del Vestito, Careggine, Vagli, Barga, Castelnuovo di Garfagnana, il Passo delle Radici, Piandelagotti e Sassuolo. L’arrivo in città segnerà il momento culminante della manifestazione: piazza Roma ospiterà l’ingresso degli equipaggi, le premiazioni finali e la serata conclusiva al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare.

La giornata modenese rappresenta così il punto di sintesi di un percorso lungo quasi mille chilometri, articolato tra tre circuiti iconici e dieci prove speciali, capace di coniugare spettacolo sportivo e valorizzazione territoriale.

Per il pubblico sarà l’occasione per osservare da vicino vetture rare e preziose, protagoniste di un racconto che attraversa decenni di storia dell’automobilismo.

L’edizione 2026 della Modena Cento Ore è resa possibile anche grazie al contributo di RM Sotheby’s in qualità di Presenting Sponsor e di Goodwool e Revel X Milano in qualità di Business Partner.

Dal 2015 la manifestazione adotta un approccio orientato alla sostenibilità ambientale attraverso il progetto CarbonZero, che prevede la piantumazione di un numero di alberi sufficiente a compensare le emissioni di anidride carbonica generate dall’evento. A questo si affianca una selezione attenta di fornitori, servizi e partner, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’impatto complessivo.