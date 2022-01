Covid: 369.320 emiliano romagnoli isolati in casa senza o con lievi sintomi

Oggi i casi attivi, cioè i malati effettivi Covid in Emilia-Romagna sono 372.179. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 369.329, il 99,2% del totale dei casi attivi. Dati, quelli contenuti nel consueto report quotidiano della Regione sull'andamento della pandemia che fanno riflettere sugli effetti del contagio sotto l'aspetto sanitario (se si considera che ognuna di queste persone è stato e sarà soggetta a tampone con costi importanti per i bilanci pubblici), ma soprattutto sull'impatto sociale ed economico delle misure amministrative e normative ancora in vigore per un tale genere di situazione che, con la variante Omicron (più contagiosa ma meno aggressiva alle precedenti), ha assunto, come il mondo scientifico è ormai concorde nell'affermare, i contorni dell'epidemia e non più della pandemia.Gi.Ga.