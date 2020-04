A Modena boom di cibo on-line del sabato sera: +165%

Modena

La tendenza ad ordinare cibo a casa, maggiormente nel weekend e in particolare di sabato, sta continuando ad aumentare in Emilia-Romagna.In citta' come, Carpi e Imola, Deliveroo segnala che l'aumento degli ordini del sabato sera, rispetto ai giorni pre-lockdown, e' stato rispettivamente del 165%, 85% e 51%. La piattaforma leader dell'online food delivery, in particolare, estende in questo periodo il proprio servizio alle consegne da supermercati dando la possibilita' di ordinare, via app, anche prodotti alimentari.Al momento i supermarket live Deliveroo sono concentrati a Milano e in Lombardia 'ma il servizio e' pronto ad estendersi progressivamente al resto della penisola', annunciando dal gruppo del delivery. Intanto, anche ae provincia si sta tentando, pian piano, una via verso la normalita' attraverso il cibo. A un mese di distanza dall'ultimo appuntamento, a Mirandola riapre infatti il mercato. Il Comune informa che sabato si terra' nuovamente in piazza Costituente: come nelle due precedenti occasioni di marzo, si terra' in formato ridotto e, appunto, con i soli banchi di generi alimentari. Ad anticipare il mercato, venerdi' ma anche il 24 e il 30 aprile, sara' il banco del pesce fresco: sara' appositamente recintato, con un punto di ingresso e uno di uscita, per garantire la distanza tra gli acquirenti.