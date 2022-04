A Modena Luna Park gratis per i profughi ucraini e personale Ausl

'Vogliamo dare il nostro contributo e dedicare la giornata - spiega Eros Degli Innocenti, Presidente Ansva Confesercenti Modena e Presidente del 'Consorzio Parco Ferrari in giostra' (consorzio che organizza il luna park) - ai profughi e ai bambini ucraini arrivati qui a Modena. A loro, che purtroppo stanno passando un momento molto difficile, va tutto il nostro sostegno. Inoltre, vogliamo dedicare l'iniziativa anche al personale dell'Ausl di Modena che in questi anni ha fatto tanto, soprattutto durante l'emergenza Covid e che tuttora sta facendo un lavoro prezioso per le nostre comunità e per la tutela della salute dei cittadini. Sarà un momento felice, di svago e divertimento.'In caso di maltempo, l'iniziativa sarà spostata al giorno successivo, giovedì 21 aprile 2022.