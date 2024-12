A tre giovani studentesse la prima edizione di 'Donna ingegno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad aggiudicarsi il premio sono state:Sono inoltre state assegnate due menzioni speciali: a Francesca Morandi (Artificial Intelligence Engineering) e Francesca Caico (Ingegneria Informatica - Cybersecurity & Cloud).

“La Borsa di Studio “Donna Ingegno” – dichiara Valeria Dal Borgo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena – è stata istituita allo scopo di valorizzare, incoraggiare e mettere in evidenza la figura della donna in ambito tecnico. Il nostro Ordine professionale ritiene doveroso attribuire un riconoscimento di merito alle studentesse che hanno prodotto brillanti risultati universitari durante il percorso della laurea triennale. Grazie al sostegno di Generali Private Banking, nostro partner in questa iniziativa, tre neolaureate della Facoltà di Ingegneria di UNIMORE riceveranno un contributo finalizzato ad agevolare il proseguimento degli studi, e quindi la possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro con le stesse opportunità e la stessa retribuzione economica dei loro colleghi uomini”.





“L’istituzione di una Borsa di Studio dedicata alle giovani neolaureate in Ingegneria mira a incentivare la presenza femminile nel settore e a supportare il completamento del percorso accademico, contribuendo così a ridurre il divario di genere in un campo ancora prevalentemente maschile. Inoltre, vogliamo porre le basi affinché si crei un legame sempre più stretto e proficuo tra le studentesse di Ingegneria ed il nostro Ordine professionale” ha sottolineato Maddalena Ronchetti, Consigliere referente per la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.



Le motivazioni



Sofia Iervese - Vincitrice Gruppo A - Industrial Sustainable Engineering

Sofia Iervese si distingue per il suo eccellente percorso accademico in ingegneria industriale orientata alla sostenibilità, e per la sua passione verso la promozione del ruolo femminile nel settore STEM. Con il suo equilibrato impegno tra studi avanzati e partecipazione attiva in iniziative di volontariato, Sofia dimostra di essere un modello positivo di impegno nella promozione delle carriere tecnico-scientifiche tra le giovani donne.



Giada Patrocli – Vincitrice Gruppo B – Ingegneria Civile e Ambientale

Giada Patrocli si distingue per il suo eccezionale percorso accademico in Ingegneria Civile e Ambientale, che riflette la sua dedizione verso la costruzione di un futuro più sostenibile. La sua esperienza pratica in vari contesti lavorativi, unita al suo impegno nel volontariato, dimostra la sua capacità di perseguire con dedizione l’accrescimento delle sue conoscenze ingegneristiche, mentre contribuisce attivamente al progresso e al benessere della sua comunità.



Marta Santacroce - Vincitrice Gruppo C – Ingegneria Informatica

Marta Santacroce eccelle nel suo percorso di studi in ingegneria informatica, evidenziando una dedizione che si manifesta tanto nel suo impegno accademico quanto nelle attività extracurriculari. La sua partecipazione al progetto Gender*MoRe e il suo costante impegno nel volontariato dimostrano un'eccezionale capacità di integrare competenze tecniche con l’impegno verso la parità di genere, rendendola un modello ispiratore per le giovani donne che si apprestano a intraprendere studi nel campo ingegneristico.