Ai no Green Pass Unimore ribadisce no alla Dad

I paradossi applicativi del green pass moltiplicati dal super green pass al centro di una nuova lettera del gruppo studenti contro il Green Pass dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Uno su tutti. Anche gli studenti che hanno liberamente e legittimamente scelto di non vaccinarsi e che potrebbero entrare in Ateneo a fare lezione o a sostenere esami muniti 'solo' di Green Pass base, ottenuto attraverso il tampone, ma che abitano magari fuori provincia, la stessa università non la possono raggiungere perché senza Super Green-Pass, trovandosi nell'impossibilità di salire sui mezzi di trasporto pubblico. 'A poco sono serviti gli sforzi del nostro gruppo, che non più di tardi del 4 gennaio 2021, ha provveduto ad inviare una comunicazione scritta a tutti i responsabili dei dipartimenti di UNIMORE, al Magnifico Rettore ai proRettori e al Senato Accademico della stessa, nella quale veniva esplicitata formalmente la richiesta di attenzione per una categoria di studenti (quella dei non vaccinati), che, a seguito delle direttive governative adottate in data 30.Nella comunicazione scritta e recapitata ai vertici dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si sottoponeva tale problema all’attenzione e si esortava il direttivo a prevedere la possibilità per talistudenti di poter sostenere esami e, possibilmente, di avere la facoltà di seguire le lezioni a distanza, come peraltro già avviene in altre università della regione'Oggi, venerdì 7 gennaio 2022, gli studenti No Green Pass hanno ricevuto risposta formale dal Rettore alla didattica Giacomo Cabri nella quale si notifica che: “Poiche' il Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio, non ha preso decisioni che comportino cambiamenti nello svolgimento delle attività didattiche in Ateneo e poiche' la ministra dell’Università ha ribadito il valore e la raccomandazione di svolgere tutte le attività prioritariamente in presenza, l'Ateneo ha deciso di mantenere le stessemodalita' di svolgimento degli esami attualmente in vigore”Queste modalità prevedono che gli studenti possano essere sottoposti ad esame a distanza solamente nei seguenti casi (citando testualmente):● disabilità o fragilità fisica documentata;● positività al virus Covid19;● quarantena o isolamento domiciliare;● zone dalle quali non si possano effettuare spostamenti;● impossibilità a presenziare il giorno fissato per l’esame permotivazioni legate alla concomitanza con la somministrazione delvaccino prevista per lo stesso giorno, oppure quelloimmediatamente precedente o successivo;● residenza all’estero;● esenzione certificata dalla vaccinazione.A questi casi si aggiunge quello di studentesse e studenti conviventi disoggetti identificati come fragili”'Appare dunque assolutamente logico - affermano gli studenti no-green pass - che studenti in quarantena o positivi al Sars-Cov-2 non possano partecipare agli esami in presenza, al contrarionon si capisce per quale ragione si debba agevolare gli studenti che non possono presenziare per “motivazioni legate alla concomitanza con la somministrazione del vaccino” mentre al contempo si neghi qualsiasi forma di supporto a coloro che tale somministrazione l’hanno liberamente declinata. A noi sembra semplicemente una logica punitiva. Appare dunque evidente l’assoluta e insensata disparità di trattamento tra la categoria di studenti “meritevoli”, ossia quelli che si sono sottopostialla vaccinazione, e gli studenti “meno meritevoli” che l’hanno invece rifiutata , senza peraltro aver commesso nessun illecito, visto che gli Amministratori Pubblici Universitari, dimenticano che la vaccinazione contro Covid 19 non è obbligatoria. Ci si domanda quali crimini abbiano commesso questi giovani da essere trattati con tale disinteresse da parte dei vertici Universitari.Ribadiamo convintamente che tutto ciò è in netto contrasto con i principi previsti dagli articoli 2, 3, 33, 54 della Costituzione come dell’art. 4 del Codice Etico di Ateneo già citati nella comunicazionescritta pervenuta ai vertici dell’Università di Modena e Reggio Emilia.Appare anche chiaro come questa disparità di trattamento nulla abbia a che fare con la tutela della salute collettiva, dal momento che la possibilità di effettuare esami a distanza permetterebbe il rispetto dei diritti dello studente senza inficiare in alcun modo la sicurezza di personaalcuna'